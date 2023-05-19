Глава Евросовета Мишель: ЕС намерен ограничить торговлю российскими алмазами Фото: REUTERS

В Евросоюзе хотят ограничить торговлю российским алмазами в рамках усиления ограничений в отношении России. Об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в Хиросиме перед саммитом большой семерки.

"Мы намерены ограничить торговлю алмазами из России. Российские алмазы - не навсегда", - отметил он, добавив, что дискуссия по следующему пакету антироссийских санкций еще идет, пишет ТАСС.

Также глава Евросовета заявил, что Евросоюз сейчас работает над тем, чтобы "закрыть России лазейки для обхода санкций". При этом, по его словам, мощная поддержка Киева только продолжится. Стоит отметить, что одним из противников введения санкций в отношении алмазов из России является Бельгия.

Ранее британский премьер-министр Риши Сунак на встрече G7 в Японии заявил, что Великобритания ввела новые ограничения на импорт из России.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Приватизация России 2.0: почему она разорит страну и кто её проталкивает (подробнее)