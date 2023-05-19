Телефонные мошенники начали звонить россиянам по видеосвязи, имитируя работу в офисе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россиянам начали звонить телефонные мошенники по видеосвязи. Аферисты представляются сотрудниками банка и имитируют офисную работу.

Как правило, первй звонок от мошенников идет через мессенджер или по обычной мобильной связи. Если собеседник не верит в происходящее, то ему звонят по видеосвязи и изображают работу офиса банка, отметили в пресс-службе ВТБ.

После злоумышленники действуют уже по привычным схемам, или убеждают оформить заявку на кредит, или перевести деньги на "безопасный счет", или обновить приложение и т.д. Основным каналом для активности аферистов стали мессенджеры.

Как сообщили в пресс-службе банка, за январь-апрель на банковских клиентов было совершено более 2,7 миллиона атак мошенников, это на 70% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Ранее сайт KP.RU вместе с директором департамента информационной безопасности "Московского кредитного банка" Вячеславом Касимовым рассказал, как не попасть на удочку и не стать жертвой финансовых мошенников.