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НовостиОбщество19 мая 2023 8:09

Телефонные мошенники начали звонить россиянам по видеосвязи, имитируя работу в офисе

Телефонные аферисты придумали еще более изощренный способ для обмана
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Телефонные мошенники начали звонить россиянам по видеосвязи, имитируя работу в офисе

Телефонные мошенники начали звонить россиянам по видеосвязи, имитируя работу в офисе

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россиянам начали звонить телефонные мошенники по видеосвязи. Аферисты представляются сотрудниками банка и имитируют офисную работу.

Как правило, первй звонок от мошенников идет через мессенджер или по обычной мобильной связи. Если собеседник не верит в происходящее, то ему звонят по видеосвязи и изображают работу офиса банка, отметили в пресс-службе ВТБ.

После злоумышленники действуют уже по привычным схемам, или убеждают оформить заявку на кредит, или перевести деньги на "безопасный счет", или обновить приложение и т.д. Основным каналом для активности аферистов стали мессенджеры.

Как сообщили в пресс-службе банка, за январь-апрель на банковских клиентов было совершено более 2,7 миллиона атак мошенников, это на 70% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Ранее сайт KP.RU вместе с директором департамента информационной безопасности "Московского кредитного банка" Вячеславом Касимовым рассказал, как не попасть на удочку и не стать жертвой финансовых мошенников.