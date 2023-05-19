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НовостиПолитика19 мая 2023 8:35

Советник главы Крыма Крючков: на полуострове не берут во внимание идеи Зеленского

По его словам, жители продолжают думать о развитии региона
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Советник главы Крыма Крючков: на полуострове не берут во внимание идеи Зеленского

Советник главы Крыма Крючков: на полуострове не берут во внимание идеи Зеленского

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Истоки инициативы украинского президента Владимира Зеленского по созданию совета по деоккупации и реинтеграции Крыма находятся в области психиатрии, считает советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков.

"Такие решения в психиатрии называют биполярным расстройством. Владимиру Зеленскому и всей его компании уже готовы в Крыму места найти в психиатрической больнице", — заявил Крючков РИА Новости.

По словам Крючкова, в Крыму жители не обращают внимания на подобные инициативы и занимаются вопросами развития региона.

"Строятся дороги, объекты социальной инфраструктуры, все заняты своим делом", — отметил Крючков.

Ранее на сайте украинского президента появился указ Зеленского о создании консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя.

При этом, глава республики Крым Сергей Аксенов заявил о том, что в ночь на пятницу, 19 мая, на севере полуострова сбили четыре беспилотных летательных аппарата.