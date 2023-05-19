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НовостиПолитика19 мая 2023 8:42

Путин освободил Сыромолотова от должности замглавы МИД России по противодействию терроризму

Указ начинает действовать со дня его подписания
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин освободил Сыромолотова от должности замглавы МИД России по противодействию терроризму

Путин освободил Сыромолотова от должности замглавы МИД России по противодействию терроризму

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин освободил от должности замглавы министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму Олега Сыромолотова. Данный указ был опубликован в пятницу, 19 мая, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Сыромолотова Олега Владимировича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму», - сказано в советующем указе главы государства.

Данный указ начинает действовать со дня его подписания.

Олег Сыромолотов занимал должность замглавы министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму с марта 2015 года. В период с 2000 года по 2004 года он занимал должность заместителя директора ФСБ - начальника департамента контрразведки, а потом был руководителем Службы контрразведки ФСБ. Кроме того, он принимал участие в различных комиссиях по подготовке XXII Зимних Олимпийских игр 2014 года, а также XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске.