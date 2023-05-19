Путин освободил Сыромолотова от должности замглавы МИД России по противодействию терроризму Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин освободил от должности замглавы министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму Олега Сыромолотова. Данный указ был опубликован в пятницу, 19 мая, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Сыромолотова Олега Владимировича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму», - сказано в советующем указе главы государства.

Данный указ начинает действовать со дня его подписания.

Олег Сыромолотов занимал должность замглавы министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму с марта 2015 года. В период с 2000 года по 2004 года он занимал должность заместителя директора ФСБ - начальника департамента контрразведки, а потом был руководителем Службы контрразведки ФСБ. Кроме того, он принимал участие в различных комиссиях по подготовке XXII Зимних Олимпийских игр 2014 года, а также XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске.