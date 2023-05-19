Российские войска уничтожили хранилище топлива для военной техники ВСУ в Львовской области Фото: Александр КОЦ

Российские военные в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки уничтожили хранилище топлива украинской армии. Это произошло в районе населенного пункта Мервичи Львовской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе Красноармейска в ДНР оказался поражен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. А около населенного пункта Мервичи Львовской области российские военные уничтожили хранилище топлива для украинской военной техники", - сообщил Конашенков.

Помимо этого, по словам Конашенкова, оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллеристы за прошедшие 24 часа поразили 76 артиллерийских украинских подразделений ВСУ на позициях огня, живую силу и военную технику в 103 районах.

18 мая в ведомстве сообщали о поражении 68 украинских подразделений на позиции огня, живую силу и военную технику в 97 районах оперативно-тактической и армейской авиацией России.