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НовостиОбщество19 мая 2023 13:50

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность фонда Greenpeace International*

Природоохранная деятельность фонда в России сопровождается попытками вмешательства во внутренние дела РФ, заявили в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность фонда Greenpeace International*

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность фонда Greenpeace International*

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность фонда Greenpeace International, сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что деятельность международной неправительственной некоммерческой организации Greenpeace International* представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», – сказано на сайте Генпрокуратуры.

Как отмечается в сообщении, в России природоохранная деятельность фонда сопровождается активным продвижением политической позиции и попытками вмешательства во внутренние дела РФ. Таким образом, организация подрывает экономические основы российского государства, заявили в ведомстве.

Уточняется, что сотрудники Greenpeace* нередко препятствуют реализации российских государственных программ, проводя информационные кампании и несогласованные с властями публичные акции. Как считают в Генпрокуратуре, фонд пытается сформировать негативное общественное мнение и помешать осуществлению выгодных стране инфраструктурных и энергетических проектов. Кроме того, отметили в ведомстве, Greenpeace* финансирует деятельность организаций-иноагентов и требует изменения российского законодательства в ущерб интересам граждан РФ.

Как писал сайт KP.RU, в конце апреля Генпрокуратура России признала нежелательной организацию «Съезд народных депутатов»*.

*Организации, деятельность которых признана в РФ нежелательной