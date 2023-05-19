Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность фонда Greenpeace International* Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность фонда Greenpeace International, сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что деятельность международной неправительственной некоммерческой организации Greenpeace International* представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», – сказано на сайте Генпрокуратуры.

Как отмечается в сообщении, в России природоохранная деятельность фонда сопровождается активным продвижением политической позиции и попытками вмешательства во внутренние дела РФ. Таким образом, организация подрывает экономические основы российского государства, заявили в ведомстве.

Уточняется, что сотрудники Greenpeace* нередко препятствуют реализации российских государственных программ, проводя информационные кампании и несогласованные с властями публичные акции. Как считают в Генпрокуратуре, фонд пытается сформировать негативное общественное мнение и помешать осуществлению выгодных стране инфраструктурных и энергетических проектов. Кроме того, отметили в ведомстве, Greenpeace* финансирует деятельность организаций-иноагентов и требует изменения российского законодательства в ущерб интересам граждан РФ.

Как писал сайт KP.RU, в конце апреля Генпрокуратура России признала нежелательной организацию «Съезд народных депутатов»*.

*Организации, деятельность которых признана в РФ нежелательной