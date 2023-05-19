Иммунолог оценил опасность птичьего гриппа для людей Фото: Shutterstock

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с Lenta.ru оценил вероятность распространения птичьего гриппа среди людей, отметив, что вспышка данного заболевания на территории Москвы не опасна для жителей столицы.

Как предположил специалист, карантин в нескольких районах Москвы был введен для того, чтобы сократить вымирание птиц. «Для людей не опасно. Пугаться и шарахаться никому не надо, если у них нет птиц и они не фермеры-птичники», - уточнил он.

По его словам, «это страшно для птиц». При этом, как он отметил, данное заболевание опасно для всех видов птиц, «начиная от домашних попугайчиков до птичников, где миллионы птиц». «Карантин - это для них. Будут запрещены все птичьи рынки, обмен и продажа птиц будут запрещены», - добавил он.

Ранее карантин был введен в нескольких муниципалитетах Кировской области. Как сообщал ОТР, причиной стал птичий грипп, который нашли у местных чаек.

Иммунолог Николай Крючков напомнил о важности соблюдения карантинных мер при птичьем гриппе. Как передает «360», эксперт отметил, что если грипп поразит целые хозяйства, то возрастает риск передачи вируса от человека к человеку.