Главными страхами россиян на отдыхе являются потеря документов и денег Фото: Олег ЗОЛОТО

Россияне признались, чего больше всего боятся во время отдыха. Оказывается, самый большой страх связан с потерей документов и денег. Таковы результаты опроса, проведенного «АльфаСтрахованием».

В целом страхи разделились на разные категории. 21% боятся опоздать на автобус или поезд, 19% опасаются забыть дома багаж, а 16% – вовсе потерять его.

Страх болезни есть у 8% опрошенных. Они опасаются, что приехав в отель придется пролежать все время в номере. И если не заболеешь сам, то может заболеть ребенок (9,4%).

Эти страхи не беспочвенны. Ведь 40% отдыхающих в России обращаются к врачу. Чаще всего жалуются на пищевое отравление. В заграничных поездках показатель чуть ниже – 33%. За рубежом возникают проблемы с давлением, пишет "Газета.Ru".

Причины для отмены поездок:

Отменяли путешествие 40%.

Из-за работы – 30%,

Из-за травмы и болезни – 25%,

Из-за болезни детей – 26%,

Из-за логистических проблем – 10%.

Летом 2023 года самым популярным местом для отдыха оказались Турция и Сочи. Кстати, цены на отдых в Турцию будут снижаться в том случае, если другие страны увеличат предложения, передает "360".

Объединенные Арабские Эмираты стали самым бюджетным направлением для российских туристов. Проживание в отелях в этой стране весной-летом 2023 года обойдется на 15–20% дешевле, чем в Турции, пишет газета "Известия".

Аналитики сервиса для планирования путешествий рассказали, на какие российские направления сильнее всего вырос спрос на начало лета. сильнее всего увеличилось число заказов во Владикавказе: за год спрос на отдых в Северной Осетии вырос в пять раз. На втором и третьем местах оказались Пермь и Самара, где забронировано в четыре раза больше гостиниц, чем в прошлом году, сообщает RT.