Бурматов про внесение Greenpeace в реестр нежелательных организаций: "Удалили паразита, и слава богу" Фото: Александр КОЦ

В России деятельной Greenpeace признана нежелательной. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов отмечает, что деятельность организации давно перестала быть общественной и перетекла в политическое русло.

Депутат отмечает, что решение это ожидаемое, ведь к нему давно шло.

- Greenpeace уже давно не занимался экологией. Это была абсолютно политическая организация, политическая структура, которая действовала в интересах прямо противоположным интересам нашей страны, - говорит Бурматов «Лента.ru».

Это доказывает множество фактов – захваты российских судов, попытка помешать реализации проектов страны, которые связаны с разработкой. При этом «зеленые» в упор не замечают экологических катастроф, которые происходят в США.

- Но нас они просто рассматривали под лупой, даже когда не было, к чему придраться, то находили эти поводы, — сказал депутат.

Говоря о будущих перспективах, Владимир Бурматов подчеркнул, что «не велика потеря, по ним тут никто сильно скучать и страдать не будет».

А в России достаточно своих организаций, которые занимаются экологией.

- Мне кажется, это вопрос, если хотите, «гигиены» — удалили паразита, и слава богу, - заключил он.

Ранее, решение о включении в реестр нежелательных организаций было принято Генеральной прокуратурой. Ведомство считает, что Greenpeace финансирует деятельность российских организаций-иноагентов и с самого начала специальной военной операции занимается антироссийской пропагандой, передает Пятый канал.

С начала специальной военной операции представители фонда ведут антироссийскую пропаганду, поддерживают экономическую изоляцию России и призывают ужесточать санкции, передает "360".

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман отмечает, что фонд вредит не только России, но и всему миру. В беседе с ФАН он привел примеры, как активисты фактически шантажируют страны.