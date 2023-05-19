Жителям Подмосковья рассказали, как добраться до участвующих в акции «Ночь музеев» культурных заведений Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 20 мая пройдет ежегодная акция «Ночь музеев». Министерство транспорта Подмосковья подготовило перечень из 23 автобусных маршрутов, которые следуют до музеев региона, участвующих в акции.

Так, в Серпуховском историко-художественном музее с 10:30 до 19:00 можно бесплатно посетить временные и постоянные, а также тематические экскурсии. Добраться до него можно на маршрутках №8«Вокзал — ул. Прогонная» и №20 «Станция Серпухов – ГИБДД», нужная остановка — «Музей».

В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в Чехове программа специальных мероприятий начнется с 17:30. От станции «Чехов» туда можно доехать на двух автобусных маршрутах: №25 и №25к «Автовокзал Чехов — Нерастанное».

До музея-усадьбы Архангельское ходят семь автобусов. Здесь с 16:00 до 21:00 будет бесплатное посещение, важно только заранее оформить билет.

Также бесплатно можно будет посетить государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина в Больших Вяземах, он будет открыт с 16:00. Добраться до музея-заповедника можно маршрутами №20, №38, №38а, №42 и №1055 до остановки «Институт».

Еще один вариант для того, как провести вечер — с 18 до 22 часов посетить Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в Истре. Приехать в него можно на двух городских маршрутах: №32 и 33.

Ранее KP.RU рассказывал о самых загадочных усадьбах Москвы.