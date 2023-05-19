Часы на Биг-Бене остановились два раза за неделю

Часы Биг-Бена остановились два раза за неделю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телеканал Sky News сообщил, что часы на Елизаветинской башне Вестминстерского дворца в Лондоне, широко известной под названием “Биг-Бен”, остановились два раза за неделю. В первый раз часы Биг-Бена остановились 10 мая, а во второй – утром 17 мая. В данный момент часовой механизм работает исправно, а специалисты не выявили каких-то проблем, угрожающих его целостности.

BBC отмечает, что во второй раз часы на башне Вестминстерского дворца встали примерно на полчаса, и не исполнили свою знаменитую мелодию в назначенное время. При этом в начале 2023 года в башне закончили глобальную реконструкцию, которая длилась пять лет и стоила британским налогоплательщикам 80 миллионов фунтов стерлингов.

Елизаветинская башня является одним из самых узнаваемых символов Великобритании, часто используемый в сувенирах, рекламе и кинофильмах. Изначально Биг-Беном называли самый большой колокол в башне, который на момент отливки был самым большим и тяжелым колоколом в Великобритании и весил более 13 тонн.