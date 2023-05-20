Эрдоган: Турция не будет вводить санкции в отношении России по примеру Запада Фото: REUTERS

Турция не будет вводить какие-либо ограничительные меры в отношении России, как это делает Запад, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телекомпании CNN.

«У нас нет никаких проблем в отношениях с Россией, и мы не находимся в положении, когда нам нужно было бы вводить санкции в отношении РФ по примеру Запада», - сказал Эрдоган.

Он отметил, что Турция сильное государство, и «у нас положительные отношения с Россией».

По словам Эрдогана, Турция «достигла идеальных показателей внешней торговли с Россией».

Глава республики подчеркнул, что Россия занимает первое место по числу туристов, приезжающих в Турцию.

Как писал сайт KP.RU, в конце апреля от главы МИД Польши Збигнева Рау после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД стало известно, что ЕС введет 11 пакет антироссийских санкций не раньше второй половины мая.

«Конечно же, пока все это находится на этапе обсуждения. Одни государства озвучивают то, что, по их мнению, должно в нем быть, например санкции на алмазы. Другие, напротив, говорят, что алмазы скорее не будут затронуты напрямую», - сообщил он.

Напомним, 25 февраля страны ЕС приняли 10 пакет санкций против России. Ранее очередную порцию рестрикций против нашей страны подготовили в США и Великобритании.