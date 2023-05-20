ВСУ обстреляли Мариуполь четырьмя дальнобойными ракетами Фото: Александр КОЦ

Украинские войска вечером в пятницу выпустили четыре дальнобойные ракеты по Мариуполю, об этом сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21.20 (совпадает с мск) – с северо-запада в направлении населенного пункта Мариуполь: выпущено четыре дальнобойные ракеты», - сказано в сообщении.

Как писал сайт KP.RU,ранее сообщалось, что взрывы слышны в Черниговской и Житомирской областях Украины, об этом сообщило украинское интернет-издание.

Согласно данным онлайн-карты, воздушная тревога в Черниговской области была объявлена в 0:25 мск, а в Житомирской в 0:59 мск.

Кроме того, в ночь на 18 мая прогремело несколько взрывов в Харькове и области.

17 мая в Одессе прогремело несколько взрывов. Сообщалось о пяти взрывах в городе в течение 20 минут.

16 мая ВС России нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также уничтожили ЗРК Patriot в Киеве.