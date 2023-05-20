Президент Молдавии Санду заявила, что Москва весной якобы пыталась свергнуть правительство в Кишиневе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Молдавии Майя Санду заявила в интервью телеканалу Moldova 1, что Москва весной якобы пыталась свергнуть проевропейское правительство в Кишиневе и привести к власти пророссийские силы.

«Планы свержения правительства были на эту весну, но они провалились...», - сообщила Санду.

По ее мнению, в Москве предпримут новую попытку, однако конкретной информации об этом у нее нет.

Как писал сайт KP.RU, ранее Санду заявила, что партнерство со странами СНГ невыгодно для граждан Молдавии. Ранее Молдавия решила выйти из состава Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств, но в Соцпартии настаивают на сохранении места в содружестве.

Она заявила, что у страны было достаточно времени проверить и собрать доказательства, что эти соглашения, это партнерство не выгодно гражданам Молдавии.

Ранее в ноябре 2022 года Санду прогнозировала углубление экономического и энергетического кризиса в Молдавии.