Президент Молдавии Санду заявила, что Москва весной якобы пыталась свергнуть правительство в Кишиневе
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Президент Молдавии Майя Санду заявила в интервью телеканалу Moldova 1, что Москва весной якобы пыталась свергнуть проевропейское правительство в Кишиневе и привести к власти пророссийские силы.
«Планы свержения правительства были на эту весну, но они провалились...», - сообщила Санду.
По ее мнению, в Москве предпримут новую попытку, однако конкретной информации об этом у нее нет.
Как писал сайт KP.RU, ранее Санду заявила, что партнерство со странами СНГ невыгодно для граждан Молдавии. Ранее Молдавия решила выйти из состава Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств, но в Соцпартии настаивают на сохранении места в содружестве.
Она заявила, что у страны было достаточно времени проверить и собрать доказательства, что эти соглашения, это партнерство не выгодно гражданам Молдавии.
Ранее в ноябре 2022 года Санду прогнозировала углубление экономического и энергетического кризиса в Молдавии.