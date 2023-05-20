Politico: Байден намерен объявить о выделении Киеву нового пакета военной помощи на 375 млн долларов Фото: REUTERS

Президент США Байден намерен объявить о выделении Киеву нового пакета военной помощи на 375 млн долларов, об этом сообщила газета Politico.

По словам ее источников из числа должностных лиц, Байден выступит с этим заявлением после встречи в выходные с Зеленским в Японии, где проходит саммит G7.

В статье отмечается, что «в пакет войдут артиллерийские снаряды, бронированные машины и противотанковые вооружения».

Как писал сайт KP.RU, 15 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление британских властей о выделении дополнительной военной помощи Киеву.

«Военная помощь Лондона Киеву не окажет принципиального воздействия на ход спецоперации. При этом, она создаст дополнительные сложности Украине», - заявил Песков.

Напомним, ранее Мария Захарова заявила, что американское и другое западное оружие на Украине, обслуживающий его иностранный военный персонал являются законными целями для ударов российский вооруженных сил.

Она подчеркнула, что если на Западе делают вид, что им об этом не известно, это их проблема.