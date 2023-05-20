GT: Запад понимает, что Киев не добьется победы, и поэтому готовится к переговорам Фото: Александр КОЦ

Запад понимает, что Украина не сможет добиться победы на поле боя, и готовится к будущим переговорам, об этом сообщила газета Global Times.

«Это война на истощение, которая в конечном итоге закончится за столом переговоров», - отметило издание.

В статье уточняется, что поэтому Запад фактически готовится к будущим переговорам, организуя украинское военное наступление.

Автор публикации подчеркнул, что Россия и Запад стараются не использовать крайние меры в украинском конфликте.

По его мнению, «все это дает смутный сигнал о том, что вместо бесконечной эскалации военного конфликта, каждый хочет создать условия для того, чтобы его остановить».

Как ранее писал сайт KP.RU, еще в январе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что о переговорах с Зеленским пока не может быть и речи. Хотя бы потому, что тот законодательно запретил вести переговоры с российским правительством.

Лавров отмечал, что Запад все решает за Украину без Украины.

Также Мария Захарова, комментируя призыв постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня прекратить огонь на Украине и как можно скорее сесть за стол переговоров, подчеркнула, что киевский режим под руководством США заблокировал переговоры, которые сам инициировал.

По ее словам, Россия не ответила отказом на предложение о переговорах, однако Киев законодательно запретил переговоры с Россией в сентябре 2022 года.