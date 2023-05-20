Российские военные у Новоселовки ликвидировали группу ВСУ, пытавшуюся провести разведку боем Фото: ТАСС

Украинские военные пытались вести разведку передовых подразделений ВС РФ в районе Новоселовки, но были уничтожены, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск «Восток» полковник Александр Гордеев.

«На Южнодонецком направлении пресечена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций подразделений группировки «Восток» у Новоселовки», - рассказал Гордеев.

Он уточнил, что расчетами САУ «Акация» уничтожена одна единица автомобильной техники и живая сила.

По словам офицера, расчетами ЗРК «Тор», «Оса-АКМ» и «Стрела-10» были сбиты два БПЛА «Лелека» и по одному беспилотнику «Фурия» и «Валькирия».

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что боевые расчеты РСЗО «Торнадо-Г» сорвали попытку украинских войск провести ротацию личного состава в ЛНР.

Указывалось, что одна цель была скопление противника, там шла ротация, а вторая цель - по опорному пункту.

Помимо этого, российские военные в районе Красноармейска в ДНР поразили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. А около населенного пункта Мервичи Львовской области российские военные уничтожили хранилище топлива для украинской военной техники.