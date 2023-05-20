Посол в США Антонов: Развивающиеся экономики отвернутся от США из-за ущерба от санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Развивающиеся экономики в мире осознают вред, который наносит политика Вашингтона их жизненным интересам, и отвернутся от него, об этом заявил в Telegram-канале посол РФ в США Анатолий Антонов, прокомментировав новые санкции против России.

«Очевидно, что формирующиеся экономики увидят, какой вред политика Соединенных Штатов наносит их жизненным интересам, и отвернутся от Вашингтона», - написал Антонов.

Дипломат отметил, что очередной пакет антироссийских мер, по сути, представляет собой повторение «уже неоднократно пройденного».

По его словам, по-настоящему нового в них ничего не просматривается, кроме прямых противоречий.

Как писал сайт KP.RU, США в рамках санкционного давления на Россию распространили режим экспортного контроля на детские игрушки, солнцезащитные очки и зубные протезы.

Ранее издание The Spectator заявило, что стратегия санкционной войны Запада против РФ провалилась из-за нежелания ряда других стран вводить антироссийские санкции.

Подчеркивалось, что санкции не разрушили российскую экономику, Москва реструктурировала свою экономику и переориентировала ее с Запада на Восток и Юг.

Напомним, в феврале президент России Владимир Путин подчеркивал, что «антироссийские санкции – средство, а цель – заставить страдать наших граждан. Такие вот гуманисты! Они хотят заставить народ страдать. Но их расчет не оправдался».