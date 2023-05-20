Kyodo: Байден в послании для музея Хиросимы в Японии пообещал стремиться к миру без ядерного оружия Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден пообещал стараться избавить мир от ядерного оружия. Об этом он написал в послании в памятной книге музея Хиросимы, пишет Kyodo со ссылкой на правительство Японии.

"Давайте вместе продолжать идти к тому дню, когда мы сумеем навсегда избавить мир от ядерного оружия", - отметил президент США после посещения Мемориального парка мира и музея в Хиросиме.

Кроме того, Джо Байден надеется, что история музея в Хиросиме всегда будет служить напоминанием всем о совместных обязательствах по созданию мирного будущего.

Напомним, с 19 по 21 мая в Хиросиме проходит саммит стран "Большой Семерки". В ходе мероприятий президент США Джо Байден сообщил коллегам по Группе семи о поддержке многосторонних усилий по подготовке пилотов ВСУ к применению в бою F-16 и других истребителей.