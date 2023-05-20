Переживший атомную бомбардировку Хиросимы Сакума выступил против участия Зеленского в саммите G7 Фото: REUTERS

Кунихико Сакума, председатель совета организаций, объединяющих тех, кто пережил атомную бомбардировку Хиросимы, не согласен с участием украинского президента Владимира Зеленского в саммите "Большой Семерки" G7 в Японии.

"В текущей политической ситуации идет очень серьезный политический торг по поводу приезда Зеленского в Хиросиму. Я с этим не согласен", - заявил Сакума в ответ на просьбу прокомментировать приезд Зеленского на саммит, пишет ТАСС.

Ранее в японском МИД заявляли о том, что 21 мая Зеленский лично будет присутствовать на сессии саммита по ситуации на Украине. Помимо этого он проведет двустороннюю встречу с японским премьером Фумио Кисидой. Отмечается, что изначально Зеленский должен был участвовать в саммите онлайн, но после он выразил желание принять участие лично.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о прибытии в Хиросиму на саммит "Большой семерки". Как говорил сам политик, он планирует провести важные встречи с представителями стран-союзников Киева.