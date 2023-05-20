В Сиднее прошла массовая акция в поддержку России и против НАТО Фото: REUTERS

В Сиднее прошел массовый митинг против НАТО, войн и в поддержку России. Помимо этого протестующие выступали за свободу находящегося в тюрьме основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Участники акции несли российские флаги и лозунги, они выступали с призывами к свободе слова и против лжи, ведущей к войнам. Стоит отметить, что австралийские официальные СМИ проигнорировали проведение митинга.

Перед собравшимися также выступил Джон Шиптон - отец Джулиана Ассанжа. Он поднялся на трибуну митинга в шапке-ушанке.

По информации "австралийского казака" Семена Бойкова, в Сиднее на митинг собралось как минимум три тысячи участников, сообщает РИА Новости.

Тем временем, в НАТО впервые после холодной войны задумались о плане обороны на случай конфликта с Россией. В альянсе собираются утвердить военные планы на "тысячи страниц" на саммите в Вильнюсе.