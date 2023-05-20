СБУ заочно предъявила обвинение генерал-лейтенанту Балтийского флота России Рузинскому Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение генерал-лейтенанту Балтийского флота России Андрею Рузинскому.

Как утверждается в Telegram-канале ведомства, он отдал приказ подчиненным подразделениям российских войск "прорвать" государственную границу Украины для наступления на Харьковскую область. В СБУ заявили, что генерал-лейтенанту подчинялась военная комендатура в Балаклее. Статья УК Украины, по которым обвиняют Рузинского, предполагает лишение свободы до 15 лет.

Напомним, ранее СБУ заочно предъявила обвинения российскому актеру и художественному руководителю Московского театра Олега Табакова Владимиру Машкову по трем статьям УК Украины. В ведомстве заявили, что артист после начала российской военной спецоперации неоднократно выступал в поддержку ВС России во время массовых мероприятий с участием президента РФ. В своих соцсетях актер героизировал российскую армию, а также призывал включить ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области в состав России, добавили в СБУ.