Байден попросил журналистов заткнуться в ответ на вопросы об угрозе дефолта в США

Байден попросил журналистов умолкнуть в ответ на вопросы о дефолте в США Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден во время совместного выступления с премьером Австралии Энтони Альбанезе на саммите “большой семерки” в Хиросиме попросил журналистов “умолкнуть” в ответ на множество вопросов о возможном дефолте в Америке.

“Умолкните, ладно? Спасибо”, — с улыбкой ответил президент журналистам, которые после вступительных слов Байдена и Альбанезе одновременно стали задавать вопросы, в том числе и о необходимости повышения госдолга США для избежания дефолта.

При этом Байден попытался ответить на некоторые вопросы об угрозе дефолта и заявил, что абсолютно спокоен в вопросе того, что это, вероятно, случится. По его словам, данную проблему он уже несколько раз обсуждал с представителями республиканской партии и в этих переговорах были достигнуты определенные результаты.

Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен в письме законодателям сообщала о том, что уже с 1 июня текущего года Соединенные Штаты могут оказаться не в состоянии обслуживать государственный долг.

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