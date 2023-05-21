Артемовск освобожден, сообщило Минобороны России Фото: Александр КОЦ

Освобождение города Артемовска завершено в результате наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии и авиации группировки «Юг», об этом сообщило в своем Telegram-канале Министерство обороны России.

«На Артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск завершено освобождение города Артемовска», - говорится в заявлении военного ведомства.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что 20 мая российские силы полностью установили контроль над Артемовском в Донецкой Народной Республике.

Отмечалось, что в полдень 20 мая полностью был взят Артемовск, последний участок так называемой многоэтажки «Самолета».

Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил особый символизм даты окончательного взятие под контроль Артемовска. Ровно год назад, 20 мая, боевики одного из украинских нацбатальонов покинули последний оборонительный рубеж в Мариуполе.

Пушилин подчеркнул, что 20 мая второй раз стал особой датой благодаря «колоссальной работе» по освобождению города российскими штурмовыми отрядами. По его словам, каждый метр продвижения давался им «дорогой ценой».

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