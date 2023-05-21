Путин поздравил российских бойцов с освобождением Артемовска Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов с освобождением Артемовска, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам, отмечается в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии и авиации группировки «Юг» освобожден город Артемовск.

«На Артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск завершено освобождение города Артемовска», - говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что 20 мая российские силы полностью установили контроль над Артемовском в Донецкой Народной Республике.

Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил особый символизм даты окончательного взятие под контроль Артемовска. Ровно год назад, 20 мая, боевики одного из украинских нацбатальонов покинули последний оборонительный рубеж в Мариуполе.

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