В Днепропетровске вновь прогремели взрывы Фото: REUTERS

В городе Днепропетровске вновь прогремели взрывы, об этом заявило украинское СМИ.

«Сообщают о новых взрывах в Днепропетровске», - написало издание в соцсети.

Отмечалось, что на данный момент в Днепропетровской области звучит воздушная тревога.

Ранее украинское интернет-издание сообщало о взрывах в Днепропетровске и Днепропетровской области.

Как писал сайт KP.RU, 20 мая взрывы были слышны в Черниговской и Житомирской областях Украины.

В этот же в ночь на субботу в Киеве прогремели более десяти взрывов, работала система ПВО.

«В Киеве очень шумно, уже больше десяти взрывов, работает ПВО. В центре очень слышно, проснулись от этого», - рассказали собеседники агентства.

Отмечалось, что после взрывов был виден пожар на левом берегу Днепра в Днепровском районе.

По данным онлайн-карты, в Киеве была объявлена воздушная тревога.

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