Развозжаев заявил, что глава ГУР Украины Буданов приедет в Севастополь только на трибунал над укронацистами Фото: Юлия МАРКИНА

Глава военной разведки Украины Буданов сможет приехать в Севастополь только, если в городе состоится трибунал над укронацистами, об этом в своем Telegram-канале написал губернатор города Развозжаев.

Ранее Буданов заявил, что первым после «победы» посетит свой родной город Севастополь, при этом он назвал всех крымчан людьми с «видоизмененной психикой», которых подлежит привлечь к «справедливой ответственности».

«Шанс приехать у нациста Буданова в Севастополь есть только в одном случае: после нашей победы, если он останется жив и трибунал над укронацистами состоится в Севастополе», - заявил губернатор.

Политик подчеркнул, что любой человек, который хотя бы чуть-чуть знает историю города-героя, должен понимать, что уничтожить севастопольцев не получалось ни у кого и никогда.

Как писал сайт KP.RU, ранее Буданов заявлял о готовности «убивать россиян по всему миру» вплоть до победы Украины.

Затем руководитель ГУР Минобороны Украины Буданов подтвердил причастность Киева к терактам в отношении ряда медийных лиц в России.

В постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия распространила в Совбезе организации письмо с заявлениями главы ГУР Минобороны Украины Буданова о планах «убивать русских» по всему миру с указанием на русофобию и подстрекательство к насилию по национальному признаку.

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