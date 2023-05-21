Хиллари Клинтон: Победа Трампа на выборах в 2024 году станет концом для Украины и демократии в США Фото: REUTERS

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила в интервью газете Financial Times, что победа Трампа на следующих выборах станет концом для Украины и для демократии в Штатах.

«Если Трамп победит в 2024 году - а я не верю, что это произойдет, - это будет конец демократии в США. Это будет конец Украины. И он выведет нас из НАТО», - сказала она.

По данным газеты, во время интервью обсуждались темы конфликта на Украине, отношений между США и Китаем, а также перспективы переизбрания нынешнего президента Джо Байдена.

По мнению Клинтон, возраст Байдена - это «вопрос», который избиратели «имеют полное право рассмотреть» при принятии решения на выборах.

Как писал сайт KP.RU, в марте Дональд Трамп заявил, что Америка находится в упадке и больше не может задавать мировые стандарты.

Он отметил, что Китай, Россия, Иран, КНДР и другие страны в данный момент разделяют сферы влияния, а Вашингтон в это время, несмотря на свое былое величие, «сидит и наблюдает».

Отдельно Трамп затронул действующего президента Байдена, который, по его мнению, для решения проблем ничего не делает.

Кроме того, Трамп заявлял о необходимости смены режима в Америке.