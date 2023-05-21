Российские военные нанесли огневое поражение двум бригадам и одному полку ВСУ Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Российские военные вскрыли перемещения двух бригад и одного полка ВСУ и нанесли им огневое поражение, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук.

«На невском участке и в районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки вскрыты перемещения личного состава на технике 66-й механизированной бригады, 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины», - заявил Савчук.

Он подчеркнул, что в результате огневого воздействия артиллерийских подразделений противник понес значительные потери в личном составе и технике.

Как писал сайт KP.RU, ранее российские военные с применением тяжёлой огнеметной системы «Солнцепек» нанесли удары по опорным пунктам ВСУ у Первомайска.

Кроме того, авиация нанесла удары по скоплениям резервов живой силы и военной техники ВСУ у Константиновки, а также по украинскому складу боеприпасов в районе Верхнекамского.