Шольц: Подготовка пилотов ВСУ к применению в бою F-16 станет долгосрочным проектом и сигналом России Фото: REUTERS

Подготовка пилотов ВСУ к применению в бою F-16 и других истребителей станет долгосрочным проектом и сигналом для России, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на саммите G7 в Хиросиме.

«То, что связано с подготовкой пилотов, - это долгосрочный проект», - пояснил он.

При этом Шольц отметил, что США пока не знают, «что будет в конце обучения».

По его мнению, проект по обучению пилотов ВСУ является «посланием РФ», свидетельствующем о продолжении поддержки Украины Западом в долгосрочной перспективе.

Как писал сайт KP.RU, 19 мая телеканал NBC сообщил, что западные союзники Украины планируют передать Киеву в рамках военной помощи американские истребители F-16. Отмечалось, что боевые самолеты Киев может получить не напрямую от США.

20 мая помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Байден поддерживает многосторонние усилия по подготовке пилотов ВСУ к применению в бою F-16 и других истребителей.

По словам Байдена, за последние несколько месяцев США и их союзники сосредоточились на предоставлении Киеву систем вооружения и проведения подготовки, которые необходимы для проведения эффективных наступательных операций весной и летом этого года.