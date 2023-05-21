Петр Кучеренко Фото: Станислав КРАСИЛЬНИКОВ/ТАСС

Замминистра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко в возрасте 46 лет умер в субботу, 20 мая, возвращаясь с российской делегацией из командировки на Кубу. Об этом сказано в заявлении ведомства.

Как сообщается в заявлении министерства, замглавы ведомства стало плохо в самолете. В результате борт приземлился в Минеральных водах, однако врачи не смогли спасти Кучеренко.

«Скончался статс-секретарь - заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Александрович Кучеренко … Приносим глубокие соболезнования родным и близким Петра Александровича», - сказано в заявлении ведомства.

С 2012 года Петр Кучеренко возглавлял аппарат комитета, который занимался вопросами законодательства, гражданского общества, права и суда, а позже и государственного строительства. В 2020 году он занял должность заместителя министра науки и высшего образования, а через года получил параллельную должность в Министерстве науки и высшего образования РФ, где стал статс-секретарем. Патр Кучеренко был супругом певицы Дианы Гурцкой.