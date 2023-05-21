Рогов заявил о попытке удара ВСУ по Бердянску британскими ракетами Storm Shadow Фото: EAST NEWS

Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины выпустили семь ракет по Бердянску в Запорожской области. Он уточнил, что, предварительно, четыре из них были Storm Shadow.

По словам Рогова, попытка украинской армии ракетного удара по городу была предпринята в воскресенье утром.

«По предварительной информации, всего было выпущено семь ракет, четыре из которых Storm Shadow и три ложные цели - обманки, чтобы захлебнулось наше ПВО», - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что шесть из семи ракет были перехвачены российскими военными. Еще одна упала на окраине Бердянска, из-за чего была разрушена столовая. Однако Рогов подчеркнул, что среди населения никто не пострадал.

Напомним, ранее Великобритания поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. При этом Лондон получил от Киева обещание, что Вооруженные силы Украины не будут применять эти ракеты для атак на территорию России.

Однако позже ВСУ неоднократно предпринимали попытки ударов с помощью Storm Shadow. Так, 20 мая Минобороны РФ отчиталось, что российские системы ПВО в течение суток перехватили 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и крылатых дальнобойных ракет Storm Shadow.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя поставку Киеву британских крылатых ракет большой дальности, говорил, что Россия готова к тому, что Запад продолжит накачивать Украину оружием.

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