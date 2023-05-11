CNN: Британия поставила Украине ракеты большой дальности Storm Shadow

Британия поставила Украине ракеты большой дальности Storm Shadow Фото: EAST NEWS

Великобритания поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, сообщили высокопоставленные западные чиновники.

Как передает телеканал CNN, Лондон получил от Киева обещание, что Вооруженные силы Украины не будут применять эти ракеты для атак на территорию России. Благодаря Storm Shadow ВСУ существенно повысили свой ударный потенциал в преддверии анонсированного контрнаступления, отмечается в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что власти Великобритании рассматривают возможность отправки Украине ракет большой дальности. В утекших в публичный доступ документах американского Минобороны разведка США подтвердила планы Лондона направить Киеву ракеты Storm Shadow, а также военнослужащих для помощи в корректировке огня.

Ракеты большой дальности с GPS-наведением Украине планируют предоставить также США. Они сочетают в себе два устройства: авиабомбу малого диаметра, управляемую спутниками GPS, и армейскую ракету, уже эксплуатируемую украинскими войсками.

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