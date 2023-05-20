Российские средства ПВО перехватили 12 снарядов HIMARS и крылатых ракет Storm Shadow в зоне спецоперации Фото: EAST NEWS

Российские системы противовоздушной обороны в течение суток перехватили 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS т крылатых дальнобойных ракет Storm Shadow, сообщает Министерство обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, а также одна управляемая авиационная бомба производства США GBU-32», – говорится в сводке в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, за прошедшие сутки российскими войсками в зоне спецоперации уничтожены 18 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в Донецкой и Луганской народной республиках.

Как писал сайт KP.RU, 15 мая российские средства ПВО впервые перехватили крылатую ракету дальнего действия Storm Shadow в зоне военной спецоперации.

Напомним, на прошлой неделе Великобритания поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. При этом Лондон получил от Киева обещание, что Вооруженные силы Украины не будут применять эти ракеты для атак на территорию России.