Умер Олег Василюк, актер из «Улиц разбитых фонарей» Фото: Кадр видео

В возрасте 78 лет ушел из жизни актер, каскадер, а также постановщик трюков Олег Василюк.

На счету актера десятки проектов, среди которых Тони Рэйня в фильме «Похищение скакуна», Коля в «Хлеб, золото, наган», Хантер в сериале 1982 года «Остров сокровищ», а также в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности».

Однако, как сообщает сам актер, впервые он появился в кино еще в 1967 года, в картине «Седьмой спутник», где исполнил эпизодическую роль белогвардейца, который падает с лестницы.

Кроме того, Олег Василю также работал над двумя киноверсиями «Трудно быть богом» - советско-германо-франко-швейцарской 1989 года и Германа 2013 года, а также в последнем проекте артист ставил трюковые сцены.