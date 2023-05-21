Метеоролог Ганьшин заявил, что температура в России станет выше на 1,5 °С в ближайшие 10 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Метеоролог кандидат физико-математических наук Александр Ганьшин в беседе с RT заявил, что лето этого года станет одним из самых жарких в истории метеорологии.

«Несмотря на то что в июне температура в целом будет в пределах нормы, а в Сибири даже немного ниже, в середине и конце лета по всей стране будет жарче, чем обычно. В этот период сильная жара может прийти на европейскую часть России и юг Сибири», — сказал специалист, уточнив, что на юге Сибири июль и август 202 года могут оказаться сильно жарче прошлого года на 2-3 °С

Тем не менее, согласно прогнозам, температура в европейской части России, скорее всего достигнет +40 °С, однако станет выше на 1,5 °С уже в ближайшие десять лет, а в Российской Арктике температура может поднять выше на 2 °С.

Ганьшин также обратил внимание на то, что за последние 170 лет глобальная температура на Земле выросла на 1,23 °С. По его словам, температура на Земле повышается, однако «глобально все погодные изменения неравномерны».

Ранее ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко заявил, что за счет глобального потепления в России начнутся улучшения в сфере экономики и народного хозяйства. Как писал «360», по его словам, от таких погодных изменений выиграет Россия и Канада.