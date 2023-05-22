Рогов: Авиация России наносит удары по складам ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российская авиация наносит удары по складам и ангарам с техникой и боекомплектами ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области, об этом сообщил в своем Telegram-канале глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В данный момент ВКС России наносят удары по оккупированной части Запорожской области», - написал Рогов.

Он отметил, что авиация применяет планирующие бомбы против складов и ангаров с техникой и боекомплектами ВСУ в Ореховском районе, в городе Орехове, а также в оккупированной части Пологовского района и в ближайшем пригороде Запорожья.

Как писал сайт KP.RU, 20 мая Владимир Рогов сообщил, что Киев готовит военную провокацию в Запорожской области по случаю саммита G7.

«Украинские боевики готовят военную провокацию в Запорожской области», - сказал Рогов.

Вечером 21 мая в Одессе прогремели взрывы на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Также в воскресенье вечером в Харькове произошло два взрыва.

Ранее в ночь на субботу, 20 мая, в Киеве прогремели более десяти взрывов, работала система ПВО.

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