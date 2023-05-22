Захарова «похвалила» Зеленского за сравнение Хиросимы и Артемовска

Захарова: Хиросиму и Артемовск устроили в Белом доме Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале слова Зеленского, сравнившего Хиросиму и Артемовск, и подчеркнула, что и то, и другое устроил Белый дом.

«Молодец какой, ведь и то, и другое устроил Белый дом», - написала Захарова.

Как писал сайт KP.RU, ранее Зеленский, выступая перед журналистами на саммите G7 в японском городе Хиросима, сравнил место своего пребывания с Артёмовском, в ответ на вопросы о возможности мирных переговоров с Россией.

При этом Зеленский не стал упоминать, что именно его друзья-американцы сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

Напомним, 21 мая Минобороны России сообщило о завершении освобождения города Артемовска в результате наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии и авиации группировки «Юг».

Также, президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов с освобождением Артемовска.

Подчеркивалось, что всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.

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