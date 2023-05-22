В России предложили ввести шестидневную рабочую неделю Фото: REUTERS

В России предложили ввести шестидневную рабочую неделю, об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на обращение Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» к главе Минтруда Антону Котякову.

В обращении подчеркнули, что до введения первой волны санкций в 2014 году российская экономика стабильно демонстрировала устойчивый рост.

«Однако в настоящий момент число ограничительных мер значительно выросло, что увеличило нагрузку на экономический сектор», - говорится в обращении.

Авторы инициативы считают, что увеличение рабочей недели поможет повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов.

Они подчеркнули, что это позволит реализовать задачи, обозначенные президентом России Путиным на 2023 год.

Как писал сайт KP.RU, в начале мая стало известно, что в России власти и бизнес снова обсуждают возможность введения четырехдневной рабочей недели.

Один из российских банков недавно запустил рискованный эксперимент - перевел часть сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. По результатам большинство (97%) руководителей бизнес-подразделений признались, что их работники показали чудеса продуктивности. При этом лишь 4% сотрудников не справились со всеми задачами, зато 20% перевыполнили планы.

Однако, указывалось, что эти цифры сложно назвать корректными. Так как смогут ли те же сотрудники работать в таком ритме все время - вопрос...