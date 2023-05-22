Президент Бразилии: Зеленский не пришел на встречу в ходе саммита G7

Президент Бразилии: Зеленский не пришел на встречу с ним в ходе саммита G7 Фото: REUTERS

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что Зеленский не явился на встречу с ним в ходе саммита G7 в Хиросиме. Об этом сообщил портал G1.

«В этом зале была назначена двусторонняя встреча с Украиной. Мы ждали и получили информацию о том, что они задерживаются», - сказал да Силва.

Да Силва продолжил, что тем временем он принял президента Вьетнама.

«Когда президент Вьетнама уехал, Украина не показалась. У него (Зеленского — прим.) определенно была другая встреча...», - подчеркнул бразильский лидер.

Как писал сайт KP.RU, в апреле президент Бразилии Лула да Силва на церемонии вступления в должность нового главы банка развития организации Дилмы Руссефф заявил, что страны БРИКС должны использовать в торговле альтернативные доллару валюты.

Политик предложил в качестве альтернативы использовать во взаиморасчетах национальные валюты.