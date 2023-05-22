Боевик «Азова»* признался в убийстве семьи с десятилетним ребенком в Мариуполе Фото: REUTERS

Находящийся в плену у российских войск боец полка «Азов»* Александр Сыкылында сообщил, как его отделение в прошлом году в Мариуполе совершило убийство семьи с ребенком, показав также место, где произошло это убийство

Как сообщил Сыкылында, пятеро бойцов в марте 2022 года заметили автомобиль семьи в 300 метрах от своей позиции, расположенной в Мариуполе, после чего было принято решение открыть огонь.

«Доложили командиру, командир дал приказ открыть огонь, мы открыли огонь по "девятке" черного цвета с белой надписью "Дети". Выпустили примерно по одному магазину, машина начала замедляться и съехала на обочину», - приводит РИА Новости заявление бойца.

По его словам, были убиты супружеская пара и их десятилетняя дочь. Как он отметил, бойцы забрали все найденные внутри автомобиля деньги и украшения, а тела погибших оставили внутри ближайшего здания.

Ранее сайт KP.RU рассказывал о том, как как батальон «Азов»* сдавал Мариуполь.

*Признан террористическим и запрещен в России

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