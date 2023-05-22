Россияне стали брать ювелирные украшения в кредит, в качестве «инвестиции в будущее» Фото: Личный архив

Большинство россиян (70%) признаются, что без кредитов не могли бы позволить себе крупные покупки. Например, кредит на ювелирные украшения оформляет каждый пятый покупатель. Покупки дорогостоящих украшений расцениваются, как инвестиция в будущее. А каждый десятый респондент рассказал, что покупал украшение в кредит несколько раз. Еще 28% россиян для такой покупки оформляли рассрочку.

Женщины чаще мужчин готовы покупать украшения с привлечением заемных средств. 35% против 31%, соответственно. В 15% сумма покупки составляет более 35 тыс.рублей.

На что оформляют кредиты россияне:

Технику - 34%,

Путешествия - 28%,

Автомобили – 10%,

Недвижимость – 9%

Стройматериалы – 7%

Мебель – 6%,

Медуслуги – %,

Образование – 3%.

В целом россияне относятся к кредитам на дорогостоящие вещи нейтрально (54%), а 20% воспринимают такую возможность положительно, так как это реальный шанс купить себе желанную вещь. Таковы результаты исследования ювелирного холдинга SOKOLOV и маркетплейса Ozon, на результаты которого ссылается «Газета.Ru».

Ранее, эксперты решили поделиться своими наблюдениями и рассказали о том, стоит ли закрывать долги по кредитной карте новым кредитом.

Ситуация с кредитом хорошо себя показывает только в случае, когда вы понимаете, что не сможете отдать весь долг сразу, а только по частям, пишет ФАН.

А тем временем, россияне стали чаще проявлять интерес к семейной ипотеке. Об этом сообщили «Известиям» представители финансового маркетплейса «Выберу.ру».

С января по апрель 2023 года спрос на семейную ипотеку повысился на 32%, если сравнивать с четырьмя первыми месяцами 2022 года. При этом интерес к сельской ипотеке снизился на 17%, а к дальневосточной — на 15%, передает "360".