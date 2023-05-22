Глава французского МИД Колонна: антироссийские санкции согласуют к следующему саммиту ЕС в июне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый одиннадцатый пакет антироссийских санкций Евросоюза планируют согласовать к июньскому саммиту ЕС. Об этом заявила глава французского МИД Катрин Колонна в момент визита на Совет министров иностранных дел в Брюсселе.

"Мы обсуждаем его, особенно технические и юридические моменты. Его снова рассмотрят постоянные представители в среду на этой неделе. Мы хотим финализировать процесс как можно скорее, до конца июня", - отметила Колонна, передает ТАСС.

По словам Колонны, новый пакет антироссийских санкций посвятят борьбе с возможностью обхода уже существующих ограничений.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен говорила о расширении санкций в отношении России. В новый пакет санкций вошли ограничения в отношении более 90 компаний по всему миру, помогающих России обходить ранее введенные рестрикции и не соблюдающие санкции ЕС.

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