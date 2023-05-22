Некоторые страны нарушили обязательства по оружейным контрактам с Россией

На сегодняшний день большим спросом пользуются российские беспилотники, самолеты и вертолеты Фото: Елена КРИВЯКИНА

Некоторые страны нарушили обязательства по оружейным контрактам с Москвой. Такое заявление в понедельник, 22 мая, гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Глава «Рособоронэкспорта» заявил, что оружейные контракты основаны на межправительственных соглашениях, однако нормальное сотрудничество вряд ли возможно без взаимного доверия.

«Когда нет уверенности в том, что партнер в выгодных для него условиях не нарушит взятые на себя обязательства, договоренностей быть уже не может», - сказал он, выразив сожаление, что российская сторона столкнулась «с рядом подобных негативных примеров в последнее время».

Еще одним «важными принципами военно-технического сотрудничества» Михеев назвал внимание к каждому партнеру и взаимовыгодность сотрудничества, отметив, что на данный момент «любой заказчик является стратегически важным».

«Для нас не имеет значения, это большая сделка, крупный заказ: мы боремся и всегда ценим обращение наших партнеров из любых стран, если они интересуются нашими разработками», - подчеркнул он.

По его словам, на сегодняшний день большим спросом пользуются российские беспилотники, среди которых ударные «Орионы» и «Кубы», самолеты и вертолеты, а также танки, зенитные ракетные системы (ЗРК) и артиллерийские орудия.