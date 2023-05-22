Спикер парламента Грузии Папуашвили заявил, что страна не вводит визы для россиян во избежание ответных мер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Грузии не вводят ограничительные меры и визовый режим в отношении Россиян с целью избежать ответных мер и возможных рисков. Об этом заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.

"Любое действие, касающееся введения виз, запрета полетов и закрытия границы - это санкции. Такие решения означают эскалацию с Россией. То есть, когда вводишь ответные санкции, ожидается, что будут контрсанкции, из-за него появятся угрозы безопасности и экономике нашей страны", - заявил Папуашвили, пишет РИА Новости.

Кроме того, по его словам, все, кто выступает с призывом ввести санкции в отношении России на самом деле предлагают рискнуть и войти в возможный конфликт с Россией.

Напомним, 11 мая Россия сняла запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию. При этом для граждан республики отменен визовый режим. Национальный авиаперевозчик Georgian Airways открыла продажи билетов в Москву с 20 мая этого года. Тогда президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот компании, а авиаперевозчик заявил, что откажет в посадке грузинскому президенту после этого.

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