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НовостиОбщество22 мая 2023 12:05

Спикер парламента Грузии Папуашвили заявил, что страна не вводит визы для россиян во избежание ответных мер

По его словам, такие действия могут привести к эскалации с Россией
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Спикер парламента Грузии Папуашвили заявил, что страна не вводит визы для россиян во избежание ответных мер

Спикер парламента Грузии Папуашвили заявил, что страна не вводит визы для россиян во избежание ответных мер

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Грузии не вводят ограничительные меры и визовый режим в отношении Россиян с целью избежать ответных мер и возможных рисков. Об этом заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.

"Любое действие, касающееся введения виз, запрета полетов и закрытия границы - это санкции. Такие решения означают эскалацию с Россией. То есть, когда вводишь ответные санкции, ожидается, что будут контрсанкции, из-за него появятся угрозы безопасности и экономике нашей страны", - заявил Папуашвили, пишет РИА Новости.

Кроме того, по его словам, все, кто выступает с призывом ввести санкции в отношении России на самом деле предлагают рискнуть и войти в возможный конфликт с Россией.

Напомним, 11 мая Россия сняла запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию. При этом для граждан республики отменен визовый режим. Национальный авиаперевозчик Georgian Airways открыла продажи билетов в Москву с 20 мая этого года. Тогда президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот компании, а авиаперевозчик заявил, что откажет в посадке грузинскому президенту после этого.

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