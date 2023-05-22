Правительство ФРГ заявило, что ознакомилось с версиями об атаке на "Северные потоки" Фото: REUTERS

Власти ФРГ знают о вышедших материалах европейских СМИ, где говорится об участии украинцев при диверсии на "Северных потоках". Спекулировать на этой теме немецкие власти не будут, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"У меня нет собственных данных, мне известно и о сообщениях СМИ, где говорится, что в этом замешаны американцы, и о сообщениях, где говорится об участии русских. Мы не будем спекулировать на этом, а просто позволим следственным органам провести расследование", - приводит его слова ТАСС.

Кроме того, он напомнил, что немецкое правительство уже говорило о том, что официально выскажется по данной теме лишь тогда, когда появятся неопровержимые доказательства вины того, кто это сделал.

Ранее несколько СМИ Европы и Германии провели собственное расследование подрывов на "Северных потоках". В ходе этого они пришли к выводу, что в диверсии замешаны по меньшей мере двое граждан Украины. Их версию событий озвучила газета Suddeutsche Zeitung.