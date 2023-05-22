В Госдуме не поддержали идею введения шестидневной рабочей недели Фото: Владимир МАЗЕНКО

В последние годы часто звучит инициатива о сокращении рабочей недели до четырех дней. Но предложение поддержки пока не находит по объективным причинам: нужно продумать как быть с теми, кто работает сменами, к тому же, требуется большой финансовый ресурс, чтобы перекрыть возросшие траты. Пока четырехдневка «пылится на полке», появилась новая инициатива – ввести шестидневную рабочую неделю. Об этом «Известиям» сказали в Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». В обращении подчеркнули, что до введения первой волны санкций в 2014 году российская экономика стабильно демонстрировала устойчивый рост. Теперь, чтобы справиться с многочисленными санкциями, нужно больше работать.

В Госдуме отмечают, что отдельные предприятия в России и так работают в аналогичном режиме. К тому же, есть предприятия непрерывного цикла, там трудятся 24 часа в сутки.

- В тех сферах, где сегодня требуется предельная интенсификация, и так работают в усиленном режиме — в три смены, без выходных. Считаю, что дополнительное регулирование в этой области не требуется, а в отдельных случаях даже опасно, - сказал NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он напомнил, что в стране уже обсуждается перспектива сокращения рабочей недели и эта инициатива больше находит отклик у депутатов.

- И, выбирая между двумя форматами, я, безусловно, за четырехдневку. Но при условии как минимум сохранения уровня производительности труда и доходов работников, - сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что рынок должен сам прийти к показателю, когда рабочая неделя сможет снизиться. А вмешательство из вне приведет к тому, что систему начнет лихорадить.