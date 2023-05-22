Глава МИД Венгрии заявил, что Евросоюз не принял решений по новому пакету санкций и военной помощи Украине

Глава МИД Венгрии заявил, что Евросоюз не принял решений по 11-му пакету санкций и военной помощи Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил о том, что министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли принять решения по одиннадцатому пакету антироссийских санкций. К общему решению они не пришли и в вопросе дополнительной военной помощи Киеву из Европейского фонда мира.

По его словам, решения о дальнейших поставках оружия Киеву принято не было. Кроме того, Венгрия увязала военную помощь Киеву с требованием исключить банк ОТР из списка Украины "международных военных спонсоров" и выступила против многих положений из нового санкционного пакета.

"Не было также принято решение о санкциях", - заявил Сийярто на встрече с журналистами.

Ранее глава французского МИД Катрин Колонна говорила о том, что новый одиннадцатый пакет антироссийских санкций Евросоюза планируют согласовать к июньскому саммиту ЕС.

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