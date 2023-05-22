В Пентагоне заявили, что поставленные Киеву американские F-16 будут базироваться на Украине Фото: REUTERS

Американские истребители-бомбардировщики F-16 после поставки будут базироваться на Украине. Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

По его словам, если истребители станут частью украинских ВВС, то и находиться они будут на Украине соответственно.

"Мы говорим о средствах Украины. Не о средствах НАТО. Если они станут частью украинских ВВС, исхожу из того, что они будут находиться на Украине", - заявил он, сообщает ТАСС.

Кроме того, Кендалл отметил, что страны Запада пока не решили, где именно будут обучаться украинские пилоты для применения самолетов F-16. В ответ на вопрос, идет ли речь об обучении пилотов на территории США или Европы, министр заявил, что сейчас решение на этот счет не принято. "На данном этапе решение на этот счет не принято".

Между тем, репутация американских истребителей F-16 может сильно пострадать. Это произойдет в случае, если боевые машины будут участвовать в боях в зоне спецоперации, считает издание Military Watch Magazine.

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