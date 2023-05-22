В WhatsApp появилась функция редактирования отправленного сообщения в течение 15 минут Фото: Александр Новиков

В мессенджере WhatsApp появилась функция, позволяющая редактировать отправленные сообщения в течение 15 минут после отправки. В скором времени такая возможность появится у всех пользователей, сообщили в официальном блоге мессенджера.

"Чтобы вы могли больше контролировать свои чаты, мы добавили функцию редактирования отправленных сообщений. Теперь можно легко исправить опечатку или добавить дополнительные сведения уже после доставки сообщения. Для этого нужно нажать и удерживать сообщение, а затем выбрать функцию изменить", - заявили представители приложения.

При этом, собеседник увидит пометку "изменено", но не сможет узнать историю исправлений. Эту функцию разработчики уже начали вводить по всему миру, вскоре она станет доступна всем, заявили в блоге.

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